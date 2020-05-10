В США за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах, согласно информации университета Джона Хопкинса, за последние сутки выявлено более 25 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В абсолютных цифрах за сутки зарегистрировано 25 621 случаев инфицирования, что на 1 285 человек меньше, чем днем ранее. При этом по состоянию на 10 мая в Америке скончались более полутора тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

В общей сложности, с начала пандемии новым типом коронавируса заразились более 1 млн 300 тысяч человек, количество погибших выросло до 78 тысяч. Пока американские власти не говорят о выходе страны на плато или снижении заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России количество зараженных выросло до почти 210 тысяч человек. За последние сутки прибавилось 11 тысяч пациентов с коронавирусом.