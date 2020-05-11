Собчак, Богомолов и Маликов устроили вечеринку

Они собрались несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом стало известно 10 мая. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая и ее муж Константин Богомолов сходили в гости к певцу Дмитрию Маликову, чтобы отметить День Победы. С собой пара взяла Платона, чтобы он не скучал один дома. На мероприятии также присутствовали дочь Маликова Стефания и Яна Расковалова. Собчак заверила подписчиков, что до этого не позволяла себе подобные вылазки.

«Комсомольская правда» пишет, что гости пили дорогое вино по 100 тысяч рублей за бутылку, а также слушали музыку. Маленький Платон даже спел для собравшихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак считает, что Виторган изменился в лучшую сторону. Телеведущая рассказала, что считает бывшего мужа и его нынешнюю возлюбленную идеальной парой.