Собчак считает, что Виторган изменился в лучшую сторону

Телеведущая рассказала, что считает бывшего мужа и его нынешнюю возлюбленную идеальной парой.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем телеведущая и блогер рассказала на шоу «Осторожно, Собчак!» на своем YouTube-канале. Ксения Собчак заявила, что радуется, глядя на Максима Виторгана, своего бывшего мужа. В новых отношениях он якобы стал более инициативным, а новую девушку экс-супруга Собчак назвала красавицей.

Варнава, у которого блогер брала интервью, отметила, что и сама Собчак поменялась, когда вышла замуж за Богомолова.

«Мы недавно с Гудковым тебя обсуждали: ты никогда так не выглядела, так себя не вела. Ты абсолютная девочка-девочка», — сказала Екатерина, добавив, что Ксения стала «лояльной, мягкой и пушистой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак высмеяла звезд, не блещущих умом во время прямых трансляций. Телеведущая поняла, кто не умеют формулировать мысли.