Собчак высмеяла звезд, не блещущих умом во время прямых трансляций

Собчак высмеяла звезд, не блещущих умом во время прямых трансляций
Собчак раскритиковала знаменитостей за отсутствие интеллекта. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая поняла, кто не умеют формулировать мысли.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем телеведущая Ксения Собчак написала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что карантин показал, кто есть кто. Звезда, наблюдая за прямыми трансляциями в социальной сети, осознала, что многие знаменитости не умеют нормально разговаривать и лучше бы не прибегали к такому формату.

Собчак пошутила, что для написания постов можно нанять студента, или на крайний случай скопировать умные цитаты из интернета.

«На прямой эфир уже „раба“ не пошлешь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет»,

— заявила телеведущая, отметив, что лица у многих красивые и ухоженные, а вот головы пустые.

Блогер убеждена, что знаменитостям нужно больше переживать о своем интеллекте, чем за степень подкаченности ягодиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак поразилась «тупости» Бони из-за постов о коронавирусе. Телеведущая раскритиковала девушку, которая верит в конспирологические теории.

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