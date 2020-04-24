Собчак поразилась «тупости» Бони из-за постов о коронавирусе

Собчак поразилась &#171;тупости&#187; Бони из-за постов о коронавирусе
Ксения Собчак. Фото: Baltphoto

Телеведущая раскритиковала девушку, которая верит в конспирологические теории.

Об этом стало известно 24 апреля. Обо всем рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что ее удивляет глупость бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Бони. Собчак не понимает, почему она публикует ложную информацию о взаимосвязи между коронавирусом и вышками связи 5G. К ее словам присоединился продюсео Александр Роднянский, который назвал публикации Бони «дикими конспирологическими бреднями».

Боня тем временем считает, что людей заводят в заблуждение в сложившейся ситуацией. Она считает, что благодаря вакцинации властям удастся установить чипы в людей. На блогершу подписаны более 6,7 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак выдвинула условие для выезда из России. Телеведущая порассуждала о происходящем в мире и внутри страны.

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