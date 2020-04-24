Ксения Собчак выдвинула условие для уезда из России

Телеведущая порассуждала о происходящем в мире и внутри страны.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что готов переехать в другую страну, но только с одним условием – если Россия закроет границы. Блогер отметила, что придерживается этого мнения на протяжении нескольких лет, а пока ей и в Москве живется неплохо. Собчак добавила, что сейчас во всем мире творится непонятно что. Временное закрытие границ телеведущую не пугают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак и Богомолов пьют вино за 100 тыс. рублей на самоизоляции. Телеведущая отметила, что есть все, что полагается – даже израильское вино. Застолье знаменитость назвала скромным, но со вкусом.

Эксперты отмечают, что бутылка «Шато Мутон Ротшильд» 2011 года стоит около 99 тысяч рублей.