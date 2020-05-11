Петербуржцев с 12 мая обязали носить маски и перчатки в общественных местах

В вестибюлях станций городского метрополитена будет обеспечена продажа защитных масок и перчаток. Фото: pixabay

В вестибюлях станций городского метрополитена будет обеспечена продажа защитных масок и перчаток. Фото: pixabay

Жители Северной столицы обязаны будут носить защитные маски и перчатки в общественных местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Так, с 12 мая горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице.

Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет о медицинских масках, респираторах, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатках. Их можно будет приобрести в том числе и в вестибюлях станций горподземки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы и детские сады Петербурга продолжат работать в онлайн-режиме до конца текущего месяца. Аналогичные изменения распространяются на дежурные детсадовские группы. Городские вузы также продолжат работу удаленно, за исключением медицинских факультетов.