Людей на улице почти нет: индекс самоизоляции в Петербурге 3,9

Жители Северной столицы в последний выходной перед началом рабочей недели не спешат покидать дома. Улицы города практически пусты.

Так, уровень самоизоляции в понедельник, 11 мая, к 8:30 составил 3,9 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс», людей на улице почти нет. До пандемии Covid-19 к указанному времени уровень самоизоляции в Петербурге мог составлять около трех баллов.

Пока на таком же уровне самоизоляцию соблюдают жители Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев с завтрашнего дня обязали носить маски и перчатки в общественных местах. Горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице. Их можно будет приобрести в том числе и в вестибюлях станций городской подземки.