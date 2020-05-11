С завтрашнего дня петербуржцев будут штрафовать за выход на улицу без масок и перчаток

В Комитете по вопросам правопорядка и безопасности Северной столицы назвали сумму штрафа за нарушение «масочного режима». Новые правила начнут действовать в городе с завтрашнего дня.

Так, игнорирующих правила безопасности накажут штрафом в размере 4 тыс. рублей по статье Закона Петербурга «Об административных правоотношениях.

Напомним, с 12 мая в Петербурге все горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице. Речь идет о медицинских масках, респираторах, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром понедельника на улицах Санкт-Петербурга почти нет людей. Горожане в последний выходной перед началом рабочей недели не спешат покидать дома.