С завтрашнего дня петербуржцев будут штрафовать за выход на улицу без масок и перчаток

С завтрашнего дня петербуржцев будут штрафовать за выход на улицу без масок и перчаток
В Петербурге введут масочный режим. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Комитете по вопросам правопорядка и безопасности Северной столицы назвали сумму штрафа за нарушение «масочного режима». Новые правила начнут действовать в городе с завтрашнего дня.

Так, игнорирующих правила безопасности накажут штрафом в размере 4 тыс. рублей по статье Закона Петербурга «Об административных правоотношениях.

Напомним, с 12 мая в Петербурге все горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице. Речь идет о медицинских масках, респираторах, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром понедельника на улицах Санкт-Петербурга почти нет людей. Горожане в последний выходной перед началом рабочей недели не спешат покидать дома.

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