В Северной столице продолжают обследовать местных жителей на коронавирус. За последние сутки специалисты успели проверить несколько тысяч человек.
Так, в воскресенье, 10 мая, на инфекцию обследовали 2 847 человек.
Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, на карантине к настоящему моменту находятся 3 946 человек. Из них 196 — в обсерваторе, 967 — на самоизоляции, 2 783 — контактные.
В службу «112» обратился 591 человек. О прибытии в Россию сообщили 23 петербуржца.
Напомним, распространение Covid-19 началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Данные о числе инфицированных по всему миру ежедневно обновляются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе с завтрашнего дня вводится «масочный режим».