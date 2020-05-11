В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти три тысячи человек

На карантине находится 3946 человек. Фото: pixabay

На карантине находится 3946 человек. Фото: pixabay

В Северной столице продолжают обследовать местных жителей на коронавирус. За последние сутки специалисты успели проверить несколько тысяч человек.

Так, в воскресенье, 10 мая, на инфекцию обследовали 2 847 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, на карантине к настоящему моменту находятся 3 946 человек. Из них 196 — в обсерваторе, 967 — на самоизоляции, 2 783 — контактные.

В службу «112» обратился 591 человек. О прибытии в Россию сообщили 23 петербуржца.

Напомним, распространение Covid-19 началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Данные о числе инфицированных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе с завтрашнего дня вводится «масочный режим».