Названы российские регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Лидирующие регионы, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию, назвали в МВД.
Как сообщает РИА Новости, статистику привел начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Согласно соотношению числа составленных протоколов к численности населения в регионах, на сегодняшний день больше всего нарушителей самоизоляции приходится на Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан.
Валяев уточнил, что при рассмотрении статистики по регионам стоит учитывать, что везде разная численность населения.
По последним данным, в России число подтвержденных случаев коронавируса превысило 221 тысячу, более 39 тысяч россиян выписались из больниц после выздоровления.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом.