Названы российские регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Названы российские регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Чаще всего самоизоляцию нарушают жители юга России. Фото: unsplash.com

Лидирующие регионы, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию, назвали в МВД.

Как сообщает РИА Новости, статистику привел начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.

Согласно соотношению числа составленных протоколов к численности населения в регионах, на сегодняшний день больше всего нарушителей самоизоляции приходится на Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан.

Валяев уточнил, что при рассмотрении статистики по регионам стоит учитывать, что везде разная численность населения.

По последним данным, в России число подтвержденных случаев коронавируса превысило 221 тысячу, более 39 тысяч россиян выписались из больниц после выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом.

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Названы российские регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции