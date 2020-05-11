Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом

Россия вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, обогнав Великобританию и Италию.

Согласно подсчетам ТАСС на основе официальных данных в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, число выявленных носителей нового коронавируса среди россиян достигло 221 334 человек. В Соединенном Королевстве это число достигает 219 183, а в Италии власти сообщали о 219 070 зараженных. Италия и Великобритания пока не опубликовали обновленные данные на 11 мая.

На данный момент второе место держит Испания, где 224 390 случаев инфицирования, а на первом по-прежнему находятся Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти три тысячи человек. На карантине к настоящему моменту находятся 3 946 человек.