Правительству поручили подготовить план восстановления экономики к 1 июня

Президент России Владимир Путин подготовил поручения для правительства.

Как сообщается на официальном сайте президента, глава государства поручил кабинету министров подготовить к 12 мая рекомендации по постепенному снятию эпидемиологических ограничений в регионах.

Также к началу июня председатель правительства Михаил Мишустин должен представить план восстановления экономики России после коронавирусного кризиса.

Кроме того, к 20 мая власти должны разработать план увеличения предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом долга до декабря текущего года.

Президент ждет от кабмина предложения о постройке госпиталей, которые, как предполагается, должны сократить число новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин собирается провести совещание и обсудить продление нерабочих дней.