Санкт-Петербург возобновляет авиасообщение с Дагестаном

Санкт-Петербург возобновляет авиасообщение с Дагестаном
Самолеты начнут летать с 22 мая. Фото: pixabay

В Петербурге с 22 мая возобновляется регулярное авиасообщение с Дагестаном. Самолеты будут летать из Махачкалы и обратно по понедельникам и пятницам.

Обо всем сообщается в инстаграм-аккаунте аэропорта Махачкалы. До пандемии коронавируса между Петербургом и Дагестаном летали прямые рейсы авиакомпании «Победа». Однако в апреле перевозчик приостановил все международные и внутренние полеты до начала июня.

Теперь перевозкой пассажиров по данному маршруту будет заниматься авиакомпания «Ютэйр». Рейсы будут регулярно совершаться по понедельникам и пятницам. Пассажиры уже могут приобрести билеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевозчикам разрешат не возвращать пассажирам деньги за билеты. Данные меры предлагается ввести на время сложной ситуации с коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дагестан новости спб полеты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин рассказал о доплатах для врачей и соцработников
Число тестов на COVID-19 в России выросло до 170 тысяч в день
Путин заявил о постепенном снятии ограничений в России с 12 мая
Путин: число коек для зараженных коронавирусом в России возросло с 29 тыс. ...
Санкт-Петербург возобновляет авиасообщение с Дагестаном
Армянина нашли мертвым в бетономешалке в Сертолово
В Петербурге еще одна медсестра умерла от COVID-19
Проверка пассажиров вывозных рейсов будет ужесточена