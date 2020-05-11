Санкт-Петербург возобновляет авиасообщение с Дагестаном

В Петербурге с 22 мая возобновляется регулярное авиасообщение с Дагестаном. Самолеты будут летать из Махачкалы и обратно по понедельникам и пятницам.

Обо всем сообщается в инстаграм-аккаунте аэропорта Махачкалы. До пандемии коронавируса между Петербургом и Дагестаном летали прямые рейсы авиакомпании «Победа». Однако в апреле перевозчик приостановил все международные и внутренние полеты до начала июня.

Теперь перевозкой пассажиров по данному маршруту будет заниматься авиакомпания «Ютэйр». Рейсы будут регулярно совершаться по понедельникам и пятницам. Пассажиры уже могут приобрести билеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевозчикам разрешат не возвращать пассажирам деньги за билеты. Данные меры предлагается ввести на время сложной ситуации с коронавирусом.