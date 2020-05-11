Названо количество детей, которые могут претендовать на выплаты от государства

Всего 22 миллиона ребятишек могут получить по 10 тысяч рублей.
Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Минтруд. В ведомстве заявили, что президент России Владимир Путин распорядился помочь семья, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Им должны выплатить по 10 тысяч рублей – претендентов на эту сумму 22 миллиона человек, то есть всего на поддержку от государства уйдет 200 миллиардов рублей из бюджета. Средства начнут начислять уже с 1 июня.
«Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется»
— объяснили в Минтруде.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил о постепенном снятии ограничений в России с 12 мая. По его словам, сперва будут восстановлена работа базовых отраслей экономики, а также, по возможности, будет восстанавливаться связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, стройки.