Названо количество детей, которые могут претендовать на выплаты от государства

Названо количество детей, которые могут претендовать на выплаты от государства
Детям положены выплаты. Фото: Pixabay

Всего 22 миллиона ребятишек могут получить по 10 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Минтруд. В ведомстве заявили, что президент России Владимир Путин распорядился помочь семья, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Им должны выплатить по 10 тысяч рублей – претендентов на эту сумму 22 миллиона человек, то есть всего на поддержку от государства уйдет 200 миллиардов рублей из бюджета. Средства начнут начислять уже с 1 июня.

«Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется»

— объяснили в Минтруде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил о постепенном снятии ограничений в России с 12 мая. По его словам, сперва будут восстановлена работа базовых отраслей экономики, а также, по возможности, будет восстанавливаться связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, стройки.

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