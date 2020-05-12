В Ленобласти выявили еще 74 случая коронавируса

Число случаев коронавируса в Ленинградской области продолжает расти. За последние сутки в регионе выявлены 74 новых зараженных.

Общее число заболевших достигло 1 тыс. 647. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа во вторник, 12 мая. Скончались шесть человек, выздоровели 466.

В России за последние сутки зарегистрировано 10 тыс. 899 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии по официальным данным заразились более 232 тыс. человек в 85 регионах. Выздоровели 43 тыс. 512 зараженных, скончались 2 тыс. 116, из них за последние сутки — 107. Лидируют по числу зараженных Москва, Московская область и Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 339 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило восемь тысяч.