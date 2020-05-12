В торговых центрах Петербурга прошед коронавирусный рейд

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) проинспектировали около 20 торговых центров. Их проверили на соблюдение антикоронавирусных мер.

В условиях пандемии в Петербурге приостановлена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров, которые не входят в список вещей первой необходимости. Однако часть их них продолжает деятельность.

«В отношении нарушителей составлено 17 административных протоколов, более 50 потенциальных нарушителей получили предупреждение», — сообщили в пресс-службе ККИ.

В Петроградском и Василеостровском районе среди нарушителей оказались три торговых центра и ресторан. В Доме быта на Пионерской улице работали магазин канцелярских и хозяйственных товаров и мастерская по изготовлению ключей. В ТЦ на Наличной предоставляли услуги по ремонту радиоаппаратуры, продаже текстиля и канцтоваров. На Крестовском острове работала летняя площадка одного из ресторанов.

В одном из торговых центров в Колпинском районе деятельность осуществляли мастерская по ремонту телефонов и магазин косметики. В Красногвардейском районе работу в пандемию продолжил магазин одежды. В торговых комплексах Выборгского района продавали одежду и обувь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в торговом центре «Парнас сити» нашли многочисленные нарушения антикоронавирусных мер.