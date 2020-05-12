Россия вышла на второе место по числу случаев коронавируса

К 12 мая в России подтверждено 232 тыс. 243 случая коронавируса. Страна вышла на второе место по числу зараженных, обогнав Испанию и Великобританию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании зарегистрировано 227 тыс. 436 случаев заражения, в Великобритании — 224 тыс. 332, в Италии — 219 тыс. 814, во Франции — 177 тыс. 547.

Лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено 1 млн 347 тыс. 936 случаев коронавируса. В мире с начала пандемии заболело более 4 млн человек.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, за последние сутки в России выявлено 10 тыс. 899 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране скончались 2 тыс. 116 человек. Выздоровели 232 тыс. 243 пациента.

В Петербурге зарегистрировано 8 тыс. 50 случаев коронавируса и 58 смертей среди зараженных.