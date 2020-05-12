Ученые из США объяснили, как формируется иммунитет к коронавирусу

Продолжительный и достаточно мощный иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7-8% перенесших заболевание.

Менее чем 10% переболевших COVID-19 обладают антителами к вирусу, передает «РИА Новости», ссылаясь на профессора Школы системной биологии GMU в Соединенных Штатах Анчу Баранову. Причем, по словам специалиста, стойкий иммунитет вырабатывается у тех, кто перенес тяжелую форму заболевания.

Еще у 7-8% были все симптомы коронавируса, — такие как температура и кашель, — однако антитела по выздоровлению не выработались. Таким образом, использовать донорскую плазму для лечения пациентов с COVID-19 можно только в случае, если у донора есть стойкий иммунитет к вирусу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия стала вторым в мире государством по количеству зараженных коронавирусной инфекции. Она уступает только США.