Популярность платной парковки в Петербурге снизилась на 60%

Популярность платной парковки в Петербурге снизилась на 60%
Платной парковкой теперь, по большей части, пользуются местные жители, которые оплачивают её на год вперед. Фото: Baltphoto

Из-за режима самоизоляции, действующего на территории Петербурга в рамках противодействия распространению коронавируса, горожане стали на 60% реже пользоваться платными парковками.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. По итогам апреля, загрузка зоны платной парковки в Северной столице снизилась на 18,6%. Количество произведенных почасовых платежей при этом упало на 61%, что свидетельствует об использовании платных парковок, в основном, резидентами.

Кроме того, за апрель в ведомстве зафиксировали 6 202 постановления о нарушениях, 430 штрафов уже оплатили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Смольном рассказали о планах по переносу масштабной транспортной реформы. Предполагалось, что она пройдет грядущим летом, но помешала пандемия коронавируса.

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