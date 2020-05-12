Северо-Западное таможенное управление отмечает 30-летний юбилей

Северо-Западное таможенное управление отмечает 30-летний юбилей
Кинологическая служба таможни неоднократно помогала вычислить злоумышленников. Только по фактам контрабанды наркотических и психотропных веществ за 2019 год возбуждено 35 уголовных дел, изъято 856 килограммов наркотиков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В воскресенье, 10 мая 2020 года Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) отметило 30-летний юбилей.

Таможенная служба Петербурга — ровесница Северной тсолицы. На сегодняшний день структура СЗТУ разрослась до 11 таможен, 80 таможенных постов, 47 функционирующих пунктов пропуска: 19 автомобильных, 10 железнодорожных, 7 воздушных, 10 морских и речных и одного пешеходного.

Ежегодно границу России пересекают в обоих направлениях более 9 тысяч судов, 5 миллионов автомобилей, 52 тысячи самолетов и свыше 21 миллиона человек. Кроме того, с 8 апреля текущего года открылось электронное отделение СЗТУ, которое позволяет проходить процедуру декларирования ввозимых и вывозимых товаров в дистанционном формате.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня в аэропорту Пулково пресекла отправку военного шлема российской армии в Канаду.

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