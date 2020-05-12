В Петербурге осудят вора, укравшего деньги с банковской карты

Невский районный суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является петербуржец, укравший деньги с чужого банковского счета.
Инцидент, по информации прокуратуры Санкт-Петербурга, произошел в январе текущего года. Обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по улице Еремеева, использовал компьютер потерпевшего и, пока никто не видел, зашел в личный кабинет интернет-банка жертвы. Преступник перевел на чужой счет более 36 тысяч рублей.
Спешно покинув квартиру, вор вместе с приятелем, которому не сказал о содеянном, отправился к банкомату и снял деньги, поскольку он были переведены на счет знакомого. Наказание злоумышленнику назначит Невский районный суд.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе мужчина пытался похитить ящик со сборами на благотворительность, установленный в одном из магазинов.