В Петербурге осудят вора, укравшего деньги с банковской карты

Вор перевел деньги на счет знакомого, не сообщив ему, что средства добыты преступным путем. Фото: pixabay.com

Вор перевел деньги на счет знакомого, не сообщив ему, что средства добыты преступным путем. Фото: pixabay.com

Невский районный суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является петербуржец, укравший деньги с чужого банковского счета.

Инцидент, по информации прокуратуры Санкт-Петербурга, произошел в январе текущего года. Обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по улице Еремеева, использовал компьютер потерпевшего и, пока никто не видел, зашел в личный кабинет интернет-банка жертвы. Преступник перевел на чужой счет более 36 тысяч рублей.

Спешно покинув квартиру, вор вместе с приятелем, которому не сказал о содеянном, отправился к банкомату и снял деньги, поскольку он были переведены на счет знакомого. Наказание злоумышленнику назначит Невский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе мужчина пытался похитить ящик со сборами на благотворительность, установленный в одном из магазинов.