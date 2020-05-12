В Петергофе мужчина в магазине похитил ящик для пожертвований

В Петергофе мужчина в магазине похитил ящик для пожертвований
Задержанный был передан сотрудникам полиции. Фото: Pixabay

В Петергофе задержан мужчина, который в одном из магазинов Петергофа похитил ящик для пожертвований.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны увидели, как из магазина на Санкт-Петербургском проспекте выбегает неизвестный гражданин, держа в руках прозрачный ящик. За ним выбежала женщина, пытавшаяся его догнать.

Он похитил из магазина ящик для пожертвований одной из благотворительных организаций и попытался скрыться, в то время как работница магазина пыталась его остановить, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный был передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление. У женщины украли сумку, но на ее счастье, вора задержал бдительный сотрудник правопорядка.

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