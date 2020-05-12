В Выборгском замке обнаружили изразцы XVI века

Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой рассказал об очередной удивительной находке археологов при изучении Выборгского замка.

В ходе раскопок специалисты обнаружили средневеково шведско-немецкие изразцы. Их предварительно атрибутируют XVI-XVII веками. Вероятнее всего, именно таким образом облицовывали печи в парадных залах главного корпуса замка, рассказал Владимир Цой на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Глава комитета также добавил, что значимость открытия археологов трудно переоценить, так как добытые артефакты помогают восстановить облик интерьеров замка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области под угрозой уничтожения оказался археологический комплекс на берегу озера Суходольское, на месте которого собственник земли хочет построить элитный коттеджный поселок.