Заявки на детские выплаты через сервис Госуслуги подали более 600 тыс. россиян

Заявки на детские выплаты через сервис Госуслуги подали более 600 тыс. россиян
Детям положены выплаты. Фото: Pixabay

Жители России подали порядка 610 тысяч заявок на получение единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей. Оформить заявку можно через новый сервис на сайте Госуслуг.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минкомсвязи, с момента запуска сервиса по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне оформили более полумиллиона заявок на выплаты детям от трех до 16 лет, а также более 110 тысяч заявок на детей до трех лет.

Интерактивная форма для подачи заявок на детские выплаты от государства была запущена за один день после распоряжения президента РФ Владимира Путина, которое он дал в ходе обращения к нации по ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названо количество детей, которые могут претендовать на выплаты от государства. Всего 22 миллиона ребятишек могут получить по 10 тысяч рублей.

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