Три человека пострадали в ДТП на севере Петербурга

Травмы получили три человека: два пассажира и водитель.

Согласно предварительной информации управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась около пяти вечера во вторник, 12 мая. Две иномарки столкнулись на Суздальском проспекте, что в Выборгском районе города.

Там водитель Honda перестроился из крайне правого ряда в крайне левый, где стояла иномарка Kia Sportage на «аварийке». Водитель последнего авто вышел за бензином, а в салоне оставались женщина с подростком.

В это время в среднем ряду ехала фура, из-за которой водитель Honda не заметил стоящий кроссовер.

В результате водитель Honda получил легкие травмы, а пассажиры Kia — 18-летняя девушка и 39-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель разбился в ДТП на трассе «Кола», еще шестеро получили травмы.