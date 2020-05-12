Три человека пострадали в ДТП на севере Петербурга

Три человека пострадали в ДТП на севере Петербурга
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Травмы получили три человека: два пассажира и водитель.

Согласно предварительной информации управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась около пяти вечера во вторник, 12 мая. Две иномарки столкнулись на Суздальском проспекте, что в Выборгском районе города.

Там водитель Honda перестроился из крайне правого ряда в крайне левый, где стояла иномарка Kia Sportage на «аварийке». Водитель последнего авто вышел за бензином, а в салоне оставались женщина с подростком.

В это время в среднем ряду ехала фура, из-за которой водитель Honda не заметил стоящий кроссовер.

Фото: vk.com/dorinspb

В результате водитель Honda получил легкие травмы, а пассажиры Kia — 18-летняя девушка и 39-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель разбился в ДТП на трассе «Кола», еще шестеро получили травмы.

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