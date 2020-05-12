Женщины могут остаться бесплодными из-за коронавируса

Ученые рассказали, как коронавирусная инфекция нового типа может повлиять на женское репродуктивное здоровье.

Научные сотрудник из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина в Китае утверждают, что женщинам может грозить бесплодие после перенесенного заболевания коронавирусом. Обо всем сообщают «Известия».

По мнению ученых, заражение коронавирусом может негативно повлиять на женскую репродуктивную систему. Они заявляют, что коронавирус может заразить яичники, матку, влагалище и плаценту, что в результате может стать причиной бесплодия, нарушений менструального цикла и других патологий.

Врачи посоветовали женщинам, которые выздоровели от коронавируса, наблюдаться у врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из США объяснили, как формируется иммунитет к коронавирусу.