АПЛ разъяснила некоторые моменты о возобновлении сезона

Английская премьер-лига (АПЛ) провела беседы с капитанами и наставниками клубов, чтобы разъяснить некоторые нюансы в проведении матчей после возобновления турнира.

Как сообщает The Telegraph, после игровых столкновений игрокам нужно будет разворачиваться друг от друга, чтобы минимизировать контакты лицом к лицу во время матча.

В случае, если футболисты согласятся на такие условия, то на следующей неделе будет обсуждаться специальный протокол, в котором будут прописаны условия контактных тренировок.

Приостановленный из-за коронавируса сезон в АПЛ может возобновиться на восьми-десяти нейтральных стадионах.

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

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