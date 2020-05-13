Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети о «скулящих» рожающих

В Саратовской области чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района. Причиной этого стал неподобающий комментарий, который она оставила в соцсети.

На странице «ВКонтакте» от имени Бузовчук 11 мая был оставлен комментарий: «Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны». Женщина подчеркнула, что эти деньги могли бы выделить пенсионерам, которые всю жизнь платили налоги и работали.

После чего была проведена проверка, в ходе которой подтвердилось, что слова чиновницы не соответствуют нормам этики и морали. Принято решение отстранить Бузовчук от должности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуму РФ внесли законопроект о наказании чиновников за хамство. Их предлагают штрафовать и отстранять от работы за оскорбления.