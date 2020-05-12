Российских чиновников предлагают наказывать за хамство

Российских чиновников предлагают наказывать за хамство
Государственная дума РФ. Фото: duma.gov.ru

В Госдуму РФ 12 мая внесли законопроект о наказании чиновников за хамство. Их предлагают штрафовать и отстранять от работы в госслужбе за оскорбление граждан.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Изменения они предлагают внести в КОАП РФ, пишет «РИА Новости».

За хамство их предлагают штрафовать на 50-100 тыс., за повторное нарушение — на 100-150 тыс. Законопроект также предусматривает наказание в виде дисквалификации на срок до года, за повторное нарушение — до двух лет. В этот период чиновники не смогут замещать должности государственной и муниципальной службы.

Законопроект был разработан после ряда скандалов с участием российских чиновников. Так, экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен после того, как заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой машины. Экс-замглава Минпромторга Дмитрий Овсянников лишился должности после оскорбления сотрудников аэропорта в Ижевске. Оба инцидента попали на видео.

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