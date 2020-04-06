Минпромторг РФ разберется в инциденте с замминистром в Ижевске

Минпромторг РФ разберется в инциденте с замминистром в Ижевске
Дмитрий Овсянников. Фото: kremlin.ru

В Министерстве промышленности и торговли РФ прокомментировали скандал, который устроил замминистра Дмитрий Овсянников в аэропорту Ижевска.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 апреля. Полиция задержала чиновника перед вылетом в Москву. По сведениям РЕН ТВ, Овсянникова несколько раз попросили пройти через рамки металлодетектора, так как они постоянно срабатывали, указывая на наличие металлических предметов. Затем замглаве Минпромторга объяснили, что для входа в здание аэропорта необходимо предъявить документы, поскольку из-за коронавирусной инфекции находится внутри могут пассажиры.

Овсянников разозлился, услышав о подобных мерах, и, не предъявив документов, проследовал к стойке регистрации. Сотрудникам аэропорта пришлось обратиться в полицию. В министерстве подчеркнули, что подобное поведение чиновника столь высокого уровня — грубое нарушение этического кодекса госслужащих, и в сложившейся ситуации представляется недопустимым.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пулково задержали дебошира, который во время полета устроил скандал из-за разряженного телефона.

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