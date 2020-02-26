Пассажир самолета устроил дебош из-за разряженного телефона

В петербургском аэропорту Пулково задержали авиадебошира, который устроил скандал на борту самолета, летевшего в Петербург из Москвы.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, полицейскими установлено, что 56-летний житель Северной столицы во время перелета попросил у бортпроводников предоставить ему возможность зарядить телефон. Ему вежливо отказали, поскольку такая функция не предусмотрена. После этого он начал выражаться нецензурной бранью на весь салон и не реагировал на замечания.

Уже в Пулково его задержали и доставили в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое устроили дебош в автобусе на Ленинском.