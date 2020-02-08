Трое устроили дебош в автобусе на Ленинском

В Петербурге сотрудники полиции проверяют информацию о потасовке в автобусе в Кировском районе.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу, накануне, 7 февраля, в полицию сообщили о дебоше в автобусе на Ленинском проспекте.

На место происшествия вызвали правоохранителей, однако на момент их прибытия они уже сбежали. Полиция расспросила очевидцев и выяснила, что трое мужчин устроили потасовку в автобусе, в результате чего их пришлось вышвырнуть на улицу.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента. Все детали произошедшего конфликта устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «самурай» с мечом устроил дебош в баре на Гороховой.