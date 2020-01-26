«Самурай» с мечом устроил дебош в баре на Гороховой

В баре на Гороховой у дома № 68 42-летний мужчина с самурайским мечом разломал мебель. Все произошло вечером субботы, 25 января, в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Мужчина угрожал посетителем мечом, но был задержан сотрудниками ГИБДД, сообщает 78.ru.

Посетители заведения не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе полиция разыскивает грабителей, которые выхватили телефон из рук ученицы второго класса. Как сообщили в главке МВД по Петербургу, днем 24 января в полицию обратилась женщина и рассказала, что возле дома №84/1 по улице Бабушкина двое мужчин открыто похитили телефон «Хонор» у ее дочери 2011 года рождения.