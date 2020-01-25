Злоумышленники оставили без телефона ученицу 2 класса на улице Бабашкина

В Невском районе полиция разыскивает грабителей, которые выхватили телефон из рук ученицы второго класса.
Как сообщили в главке МВД по Петербургу, днем 24 января в полицию обратилась женщина и рассказала, что возле дома №84/1 по улице Бабушкина двое мужчин открыто похитили телефон «Хонор» у ее дочери 2011 года рождения. Мать школьницы оценила ущерб в 11 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ведомства.
Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения в окрестностях и составила ориентировки на злоумышленников. Оставивших девочку без мобильного устройства начали разыскивать.
Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонного похитителя задержали на Дальневосточном.