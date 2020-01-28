Глава Чувашии оставит пост после развернувшихся скандалов

Глава Чувашии оставит пост после развернувшихся скандалов
Михаил Игнатьев возглавляет Чувашскую республику с 2010 года. Фото: Wikipedia

Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку после скандалов с МЧС и журналистами. Однако его уход и резонансные ситуации, возможно, стали случайным совпадением.

Полномочия Игнатьева истекают в сентябре 2020 года. После этого глава Чувашской республики, вероятно, уйдет в отставку. Теперь с его именем связаны два скандала: 18 января, на торжестве, приуроченном к Дню печати Игнатьев высказался о необходимости «мочить журналистов», приезжающих в Чувашию. Однако затем политик извинился за свои слова.

Позже в Сети распространилось видео, где Игнатьев, передавая ключи от новой пожарной машины офицеру МЧС, заставил его подпрыгнуть, чтобы поймать их. Эту ситуацию представители губернатора также назвали превратно понятой. Однако, как выяснилось, отставка Игнатьева является плановой: в связи с состоянием здоровья и низкими рейтингами. Его уход мог быть гораздо менее резонансным, но, видимо, «губернатор расслабился», цитирует свой источник РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из «Единой России».

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