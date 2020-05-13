Водитель Audi выстрелил в мужчину после замечания

В Приморском районе «стрелок» на Audi выстрелил мужчине в лицо после того, как тот попросил его соблюдать тишину. Обстоятельства выясняют сотрудники полиции.

По предварительной информации, водитель таким образом отреагировал на замечание парковаться потише.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1986 года рождения и рассказал, что во дворе дома №4 на улице Омской он обратился к водителю автомобиля Audi. По его словам, тот сильно шумел, когда парковался.

Завязалась ссора, в ходе которого водитель иномарки выстрелил мужчине в лицо из пневматического пистолета. Пострадавший почувствовал боль в области переносицы около левого глаза, у него пошла кровь. Сейчас проводится проверка, водитель иномарки разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец выстрелил в охранника стройки из-за громко лающей собаки. В Выборгском районе Петербурга. Обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, проходил мимо стройплощадки, когда увидел около забора собаку.