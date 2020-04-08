Петербуржец выстрелил в охранника стройки из-за громко лающей собаки

Жителя Петербурга обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей об угрозе убийством.

Инцидент произошел еще в июле 2018 года в Выборгском районе Петербурга. Обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, проходил мимо стройплощадки, когда увидел около забора собаку. По словам мужчины, она была агрессивной и громко лаяла.

После этого злоумышленник пошел к охраннику с целью высказать свое недовольство, на что тот пригрозил вызвать полицию. Обвиняемого не устроил такой ответ и он пошел домой за газовым пистолетом.

Вернувшись на стройку, он начал угрожать охраннику, что убьет его, а после дважды выстрелил ему в лицо и скрылся на машине. Однако пострадавший сумел запомнить номера автомобиля и сообщил обо всем в полицию.

Охранник отделался химическим ожогом 1 степени лица, в том числе обоих глаз.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка в Выборгском районе.

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