После стрельбы на Невском мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением

В больницу был госпитализирован 27-летний молодой человек. Фото: Pixabay

В больницу был госпитализирован 27-летний молодой человек. Фото: Pixabay

Полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой, который накануне произошел на Невском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел днем 3 апреля недалеко от дома 174 на Невском проспекте.

В результате конфликта в больницу был госпитализирован 27-летний молодой человек со слепым непроникающим огнестрельным ранением левого бедра.

В полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что у дома 10 на Херсонской улице у него возник конфликт с двумя мужчинами. Один из них пригрозил ему ножом. По словам петербуржцы, он в целях самообороны выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего.