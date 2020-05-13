Стартовал XIII конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" в 2019 году около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" в 2019 году около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

Приглашаем принять участие в потребительском интернет голосовании по выбору лучших застройщиков, строящихся и построенных жилых комплексов, ипотечных банков и агентств недвижимости.

Интернет голосование проходит 12 мая-20 сентября в рамках ежегодного общественного независимого конкурса на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Доверие потребителя» на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости bsn.ru по единым спискам и правилам. Проголосовать за участников конкурса может любой желающий.

Проголосовать за одну компанию или жилой комплекс в каждой номинации с одного ip-адреса можно лишь один раз (системное ограничение). Всего в лонг листах 9-ти номинаций 181 участник.

Ссылка на голосование http://doveriekonkurs.ru/golosovanie/

По итогам интернет голосования будут определены финалисты конкурса – по пять компаний и по три жилых комплекса в каждой номинации.

На втором этапе, в октябре 2020 года, члены Экспертного совета по согласованию с номинантами посетят жилые комплексы, набравшие максимальное число голосов потребителей. В отделах продаж финалистов-банков, застройщиков и агентств недвижимости будет проведено исследование «Тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и администраторов залов.

Третий этап конкурса, экспертное голосование, пройдет на открытом заседании Экспертного совета 13 ноября в СПбГАСУ. Компании, претендующие на победу в конкурсе, выступят с презентациями и ответят на вопросы. Экспертами будут оцениваться конкурсная документация, соблюдение финалистами законодательства, их договорная база, рекламная деятельность, объем и качество предоставляемых услуг, результаты проведенных исследований.

Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, и выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех номинациях. Победитель конкурса в каждой номинации определяется с учетом результатов голосования потребителей и экспертов.

Конкурс «Доверие потребителя» завершится 4 декабря 2020 года торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в Санкт-Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина. Каждый победитель получит диплом, статуэтку и право использовать в своей рекламной деятельности запатентованный знак конкурса, оранжевого человечка.

Ссылка на голосование http://doveriekonkurs.ru/golosovanie/

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