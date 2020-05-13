Назван фильм, побивший рекорды во время пандемии

Россияне чаще всего смотрели одну ленту, обогнавшую по популярности даже блокбастеры.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем сообщает издание «Ридус». Генеральный директор сервиса «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов заявил, что все рекорды побила лента «Заражение», выпущенная в 2011 году. В ленте рассказывается о смертельном вирусе, с которым пытаются бороться американские ученые. Видимо, многие задумались о том, что их ждет, если не остановить распространение коронавируса.

Также россияне смотрят «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3». Многие предпочитают смотреть мультфильмы и комедии. Некоторые также смотрят военные фильмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм. В нем рассказывается о хомячке по имени Фрош.