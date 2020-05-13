Актер Александр Петров рассказал о своем лучшем поцелуе в кино

Известный российский актер Александр Петров признался, какой кинопоцелуй в своей карьере считает наиболее романтичным.

Об этом звезда отечественных фильмов рассказал журналистке Юлии Морозовой в эфире её шоу на YouTube. Неожиданно актер привел в пример поцелуй в сюжете фильма «Лед 2», премьера которого состоялась в 2020 году. Он напомнил о моменте, где целует героиню Марии Ароновой и назвал эту сцену «высшим проявлением романтики».

Помимо этого, Петров также объяснил, почему его не оказалось в нашумевшем фильме «Холоп» и какую роль он должен был там исполнить. Актер должен был сыграть следующего «холопа», которого приводят в конце фильма, но не смог из-за напряженного графика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкант Юрий Лоза иронично относится к ошеломительной популярности Александра Петрова.