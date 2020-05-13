Роберт Паттинсон рассказал, чем питается на карантине

Актер дал большое интервью, в котором поделился последними новостями.

Об этом стало известно 13 мая. Актер Роберт Паттинсон дал интервью журналу GQ, в котором рассказывает о днях в режиме самоизоляции. Сейчас артист находится в Лондоне вместе со своей девушкой. Он не может ходить в рестораны, как раньше, поэтому пробует готовить. Получается у знаменитости не очень хорошо – Паттинсон ищет рецепты в интернете, но в итоге еда получается отвратительной на вкус. Звезда сравнил себя с диким животным, которое может питаться довольно странно.

«Мне нравится говорить нечто провокационное, потому что мне кажется, что это смешно. Но чувствую себя некомфортно, делая что-то по-настоящему серьезное»,

— добавил Паттинсон.

Он также признался, что с собой у него есть только три футболки, остальные вещи остались в Америке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьера «Бэтмена» с Паттинсоном перенесена из-за COVID-19.