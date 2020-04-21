Премьера «Бэтмена» с Паттинсоном перенесена из-за COVID-19

Такое решения приняла киностудия Warner Bros. Помимо фильма о блюстителе порядка, облаченного в костюм летучей мыши, были сдвинуты даты релиза картин «Флэш» и «Шазам 2». Об этом сообщает интернет-издание Deadline.

Фильм про Бэтмена должен был оказаться на больших экранах 25 июня 2021 года, но коронавирус решил вмешаться в планы кинокомпании. Еще 15 марта съемки ленты были приостановлены из-за пандемии. Съемочный процесс в Лондоне начался в январе 2020 года. Режиссер фильма Мэтт Ривз заявил, что не хочет менять место съемок, поэтому дождется стабилизации ситуации с коронавирусом в Великобритании.

Стоит отметить, что «Флеш» будет выпущен даже раньше. Его премьера состоится 3 июня 2022 года, вместо ранее назначенной даты 1 июля. А вот релиз «Шазам 2» сдвинулся более, чем на полгода — 4 ноября 2022 года вместо 1 апреля 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус приостановил съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.