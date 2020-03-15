Коронавирус приостановил съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Коронавирус приостановил съемки нового &#171;Бэтмена&#187; с Робертом Паттинсоном
Коронавирус. Фото: pixabay

Американская компания по производству фильмов Warner Bros. поставила на двухнедельную паузу съемки нового фильма про «Бэтмена», в котором главную роль сыграет Роберт Паттинсон.

Как сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление компании, студия приостановила съемки фильма по комиксам DC из-за распространяющейся по всему миру пандемии коронавируса. Съемки фильма начались в Лондоне в январе.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших голливудских киностудий Walt Disney также временно приостановила работы над рядом проектов на фоне пандемии Covid-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бен Аффлек рассказал, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма. Он заявил, что выбирает порой странные способы сделать себе лучше – например, ест, занимается сексом или выпивает.

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