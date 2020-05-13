Иван Ургант напугал поклонников своим внешним видом

Иван Ургант напугал поклонников своим внешним видом
Ургант сделал селфи. Фото: https://www.instagram.com/urgantcom/

Телеведущий выложил новое фото и вызвал бурю эмоций у подписчиков.

Об этом стало известно 13 мая. Телеведущий Иван Ургант выложил новое фото в своем Instagram-аккаунте. На нем он демонстрирует свое исхудавшее лицо и отросшую бороду. Он написал, что его отпуск подошел к концу и уже скоро он приступает к работе. Поклонники озадачены «болезненной худобой» Урганта и не могут понять, что случилось. В то время как другие звезды пишут, что поправились на самоизоляции, телеведущий и правда выглядит похудевшим.

Также есть комментаторы, которые просят, чтобы Ургант сбрил бороду, потому что они считают ее некрасивой. Скорее всего, в своем шоу телеведущий появится без нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант высказался о травле Тодоренко после слов о насилии. Телеведущий считает, что коллега не права, но с другой стороны, унижать ее тоже нельзя.

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