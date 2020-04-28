Ургант высказался о травле Тодоренко после слов о насилии

Телеведущий считает, что коллега не права, но с другой стороны, унижать ее тоже нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем телеведущий Иван Ургант рассказал в эфире Первого канала. Он решил прокомментировать скандал вокруг Регины Тодоренко, заявив, что насилие неприемлемо и выразил надежду, что знаменитость это осознала. Он добавил, что травлю тоже не поддерживает. Ургант также предложил всем, кто хочет помочь жертвам насилия, перевести деньги в центр «Насилию.нет». Пожалуй, это действительно куда полезнее, чем переубеждать в чем-то Тодоренко.

Напоминаем, что знаменитость во время интервью необдуманно высказалась об острой теме. Многие осудили Тодоренко за то, что она винит в поступках агрессоров их жертв. Позже телеведущая извинилась, но общественность который день обсуждает ее поступок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак защитила затравленную Тодоренко.