Собчак защитила затравленную Тодоренко

Телеведущая убеждена, что людям всего лишь нужен был повод для того, чтобы уничтожить очередную знаменитость.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак написала в своем Instagram-аккаунте. Она заступилась за Регину Тодоренко, которую раскритиковали россияне за слова о домашнем насилии. Собчак заявила, что считает своим долгом защитить коллегу, потому что все имеют право на ошибку. Блогер подчеркнула, что Тодоренко не раз извинилась и непонятно, почему людям этого мало. Собчак убеждена, что людям просто нравится издеваться над знаменитостями.

«Я против домашнего насилия, но я также против диктатуры толерантности, когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли»,

— написала телеведущая.

Также Собчак отметила, что многие не понимают, что такое феминизм и в этом основная проблема.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко.