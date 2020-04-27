Собчак защитила затравленную Тодоренко

Собчак защитила затравленную Тодоренко
Ксения Собчак. Фото: Baltphoto

Телеведущая убеждена, что людям всего лишь нужен был повод для того, чтобы уничтожить очередную знаменитость.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак написала в своем Instagram-аккаунте. Она заступилась за Регину Тодоренко, которую раскритиковали россияне за слова о домашнем насилии. Собчак заявила, что считает своим долгом защитить коллегу, потому что все имеют право на ошибку. Блогер подчеркнула, что Тодоренко не раз извинилась и непонятно, почему людям этого мало. Собчак убеждена, что людям просто нравится издеваться над знаменитостями.

«Я против домашнего насилия, но я также против диктатуры толерантности, когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли»,

— написала телеведущая.

Также Собчак отметила, что многие не понимают, что такое феминизм и в этом основная проблема.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко.

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