PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. Решение было принято после того, как она неоднозначно высказалась о проблеме домашнего насилия в одном из интервью.

Регина Тодоренко — лицо рекламной кампании сока J7. Ролики с ней будут сняты с эфира. Как отметил директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков, бренд выступает против насилия в любых формах. Слова Тодоренко не соответствуют ценностям компании и её брендов, пишет «360»

«Мы против насилия в любой его форме, и компания примет какие-то решения. Они будут озвучены позже», — сказал Костиков.

Он добавил, что контракт с Тодоренко пока не разорван. Данная юридическая процедура занимает время, потому говорить об этом преждевременно.

Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью People Talk. В эфире она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. После критики в свой адрес Тодоренко извинилась за свое высказывание. Помимо этого, супруг телеведущей Влад Топалов в этом же интервью обвинил женщин в том, что им изменяют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Glamour отозвал звание «Женщина года», присвоенное Регине Тодоренко.

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