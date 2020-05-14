В Петербурге за день на коронавирус проверили более 10 тысяч человек

В Петербурге за день на коронавирус проверили более 10 тысяч человек
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 10 тыс. 613 человек. Об этом сообщает городская администрация в четверг, 14 мая.

На карантине остаются 3 тыс. 589 человек. Из них 175 находятся в обсерваторе, 922 — на самоизоляции, 2 тыс. 492 — контактные.

Обработано 1 тыс. 495 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса. Служба 112 получила 632 обращения, скорая — 66, полиция — 139. О своем возвращении из-за границы доложили 27 человек.

Заявки на помощь волонтеров за сутки оставили 256 раз. За весь период выполнено более 15 тыс. 268 заявок. Помощь горожанам оказывают почти три тысячи аккредитованных волонтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 6,1 млн тестов на коронавирус.

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